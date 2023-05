Estudo no Amazonas investiga planta com poder anticancerígeno para tratar leucemias

Manaus/AM -Um estudo realizado no Amazonas avalia uma planta que tem uma substância com potencial anticancerígeno que tem o poder de inibir células malignas no organismo. O composto natural pode ser uma alternativa importante para o tratamento de leucemias.

Uma série de experimentos com o derivado mostraram bons resultados para o sistema imunológico sem efeito tóxico significativo para as células saudáveis do corpo.

A substância investigada é derivada de uma planta nativa da África, que também pode ser encontrada nos EUA, Austrália e na Ásia, chamada de Oschrosia elliptica.

A autora da pesquisa, Regiane Costa Oliveira, explica a importância do experimento e dos resultados apresentados até agora: “No Amazonas, as neoplasias hematológicas possuem alta taxa de incidência e as alternativas de tratamento convencionais são limitadas, além dos efeitos colaterais da quimioterapia e custos elevados. Esses estudos são importantes para o tratamento alternativo e prognóstico de diversos tumores”, ressaltou a pesquisadora.

Os resultados prévios do estudo são importantes para futuras pesquisas de novos fármacos anticancerígenos, pois os dados sugerem efeitos com menos toxicidade ao paciente, além de um baixo custo em comparação aos tratamentos convencionais para leucemias.

O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Virologia e Imunologia do Instituto de Pesquisa da Amazônia (Inpa), em cooperação com a Universidade de Helsinque, Instituto Nacional de Química da Ucrânia e Universidade Mohamed Bem Abdellah Fes, Marrocos.

A pesquisa foi financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) e o projeto Horizon 2020.

*Com informações da assessoria