Estudo investiga extração sustentável de óleos de plantas no Amazonas

A pesquisa em campo sofreu um atraso devido às restrições da pandemia, mas já está na reta final. Os inventários florestais foram concluídos, faltando apenas alguns meses de acompanhamento das fases fenológicas e uma das coletas de material (folhas, casca e frutos) para análise dos óleos essenciais na fase de cheia das várzeas. Depois disso será iniciada a parte laboratorial para quantificação, identificação e análise dos compostos dos óleos essenciais, com previsão de terminar antes do fim deste ano.

Os impactos econômicos, a prospecção dos óleos essenciais produzidos pela espécie, a compreensão sobre a qualidade, variação e sobre as possibilidades de exploração desses óleos de louro inamuí nas várzeas da Amazônia Central servirão como base para futuros estudos relacionados ao manejo não madeireiro da espécie, permitindo que as comunidades explorem esse recurso de forma eficiente e sustentável, conforme a pesquisadora.

De acordo com a pesquisadora, os resultados permitirão conhecer melhor os potenciais de uso do louro inamuí e as formas mais rentáveis e sustentáveis de obter esses óleos essenciais.

A pesquisa que já está em andamento, é apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

