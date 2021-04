Estudantes do ensino médio voltam às aulas presenciais no Amazonas

O retorno foi flexibilizado pelo decreto governamental com algumas exigências como manter o distanciamento social e a capacidade máxima de 50% de lotação. Cursos livres também foram liberados seguindo as mesmas orientações.

Manaus/AM - Alunos do Ensino Médio voltaram às salas de aula na manhã desta segunda-feira (5), no Amazonas. O ensino presencial foi retomado nas escolas particulares, mas segue no formato online nas escolas públicas.

