Estudantes do Ensino Fundamental retornam às aulas presenciais no Amazonas

Manaus/AM - As escolas da rede privada retomam nesta segunda-feira (22), o ensino presencial do nível Fundamental 1 e 2 nas unidades de todo estado. O retorno às salas de aulas foi flexibilizado no último sábado (20) e a princípio, é válido até o dia 4 de abril.

Contudo, algumas regras devem ser observadas como a lotação máxima de 50% do espaço, o distanciamento social, o uso obrigatório de máscaras e do álcool em gel. Para obedecer a capacidade permitida, as instituições organizaram um calendário de aulas híbridas que incluem aulas presenciais de duas a 3 vezes na semana e aulas remotas.

Há cerca de duas semanas, o retorno das creches e educação infantil também já havia sido autorizado no estado. As aulas da rede pública, por sua vez, seguem no formato online com a transmissão de conteúdos via internet e aulas televisivas.