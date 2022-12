Estudantes do AM foram os melhores da região Norte na 17ª Olimpíada Brasileira de Matemática

Manaus/AM - Os estudantes de escolas públicas do Amazonas ganharam um total de 116 medalhas na 17ª Olimpíada Brasileira de Matemática (Obmep), sendo 6 de ouro, 34 de prata e 76 de bronze, superando os demais estados da região Norte.

A informação é do coordenador da competição no Amazonas, professor Disney Douglas de Lima Oliveira, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Para Douglas, esses resultados são bastante expressivos, considerando um elevado índice de evasão de cerca de 53% dos estudantes que foram classificados para a 2ª fase da competição por conta da baixa dos rios, fator que prejudicou o acesso dos alunos aos centros de aplicação das provas.

Na capital, os estudantes obtiveram 5 medalhas de ouro, 27 de prata e 60 de bronze.

O município de Parintins foi o que mais se destacou, no interior do estado, obtendo 1 medalha de ouro, 2 de prata e 4 de bronze.

Para o ano que vem, a expectativa é melhorar o desempenho, com ações como a implantação do Polo Olímpico de Treinamento Intensivo (Poti), que será divulgado no site da Ufam no período de inscrições para os alunos interessados, afirma Disney.

Outra iniciativa para estimular os alunos a participarem da Obmep é o Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC), que oportuniza ao aluno premiado da Obmep entrar em contato com interessantes questões no ramo da Matemática, ampliando o seu conhecimento científico e preparando-o para um futuro desempenho profissional e acadêmico.

O estudante poderá participar do PIC Presencial, se houver um polo de Iniciação Científica perto da sua residência, com encontros presenciais (encontros remotos durante o período da pandemia) geralmente aos sábados, ou participar do PIC a Distância com aulas virtuais.

“Além disso, os alunos do PIC têm acesso a um fórum virtual, elaborado pela Obmep, no qual, com ajuda de moderadores, realizam tarefas complementares às aulas. O material didático é preparado especialmente para os alunos nos diferentes níveis de participação”, explica o coordenador.

Os medalhistas que já fizeram o PIC mais de duas vezes, com pelo menos uma participação no nível 3, deverão participar do Programa Mentores OBMEP, que oferece atividades ministradas por professores universitários sobre conteúdos que envolvem matemática.