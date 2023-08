Estudantes desenvolvem projeto “Jornalismo Escolar' no Amazonas

Manaus/AM - Os alunos do Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Professor Manuel Vicente Ferreira Lima, em Coari, no interior do Amazonas, estão participando do Curso “Jornalismo Escolar”. A iniciativa tem como principal objetivo desenvolver habilidades dos alunos, aprimorando a leitura, a escrita e a interpretação de texto.

Idealizado pelo professor Jair Ferreira de Paula, o curso foi pensado há alguns anos, mas só este ano foi posto em prática na escola.

"O projeto ‘Jornalismo na Escola’ é extraclasse e permite que os estudantes desenvolvam habilidades importantes na formação deles, como o aprimoramento na escrita, leitura e interpretação de texto; além de trabalhar a timidez e oratória do aluno para vida acadêmica e, principalmente, criar laços entre a escola e a comunidade escolar”, destacou o professor.

Os alunos participantes desenvolvem as atividades do curso no laboratório de informática da escola, no horário de intervalo, com vídeo-aulas, atividades avaliativas e, ao término, recebem um certificado.

A comunidade escolar abraçou o projeto em todas as edições, integrando até o Grêmio Estudantil. Atualmente, os alunos que participam do projeto discutem os assuntos em pautas todas as sextas-feiras, trazendo temas atuais e eventos escolares, além de agregar temas relacionados ao dia a dia deles.

Além de envolver os alunos, o projeto traz conceitos importantes aos estudantes como responsabilidade, organização, disciplina e comprometimento.