Estudante de 11 anos morre afogado em praia no Amazonas

Manaus/AM - O estudante Kauã Figueira Oliveira, 11, morreu após se afogar na praia do Juruá, situada na comunidade do Juruá, no município de Nhamundá. O caso ocorreu na quarta-feira (30).

De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), o fato ocorreu as 12h30 de domingo (27). O menino se afogou e foi levado para uma unidade de saúde no município e depois transferido para o Pronto-Socorro da Criança, na zona Sul de Manaus.

Após dias internado, o estudante não resistiu e acabou morrendo. O laudo do IML apontou asfixia por afogamento.