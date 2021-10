Estudante amazonense é ouro nos Jogos Escolares Brasileiros

A aluna da rede municipal de ensino da Prefeitura de Manaus, Ana Carolina Tabosa Teodoro, 13, conquistou neste domingo, 31/10, a medalha de ouro nos 800 metros na modalidade Atletismo, nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB´s), que estão sendo disputados no Parque Olímpico na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ).

A atleta, do 7° Ano da Escola Municipal Profa. Francisca Pereira de Araújo, chegou ao ponto mais alto do pódio após completar a prova com tempo de dois minutos 21 segundos e 36 centésimos.

De acordo com o professor Ronaldo Barreto Antony, coordenador de esporte na Secretaria Municipal de Educação (Semed) e convidado pela delegação para ser oficial nos jogos, esse é um momento de grande aprendizado na vida dos alunos.

Expectativa

Sete alunos da Prefeitura de Manaus fazem parte da Delegação do Amazonas que participa dos JEB´s, que iniciou na última sexta-feira, 29/10, e termina na próxima sexta-feira, 05/11.

A aluna Ester Santos, do 8º ano da Escola Municipal Dalvina Silva de Oliveira, no Parque Riachuelo 2, Tarumã, zona Oeste, vai disputar a prova de arremesso de peso, na qual o atleta arremessa uma bola de metal o mais longe possível. Como na escola não era possível acontecer os treinos devido à necessidade de espaço, a aluna treinava em um campo próximo de casa com o auxílio do professor de educação física da escola.

Já o aluno Gilson Lima Damasceno Filho, também do 8º ano, da Escola Municipal Abílio Neri, na avenida Torquato Tapajós, vai disputar no atletismo, duas modalidades, lançamento de dardo e 800 metros rasos. Segundo ele, praticar esporte na escola é muito importante e está muito feliz em ter a oportunidade de representar a escola em que estuda.