Estiagem: Saiba quais municípios estão em situação de emergência no Amazonas

Manaus/AM - O Comitê de Intersetorial de Enfrentamento à Situação de Emergência Ambiental divulgou, nesta sexta-feira (29), um boletim com informações atualizadas sobre a estiagem no Estado.

O Comitê foi instituído hoje pelo Governador Wilson Lima, que também decretou situação de emergência em 55 municípios do Amazonas afetados pela seca severa que atinge o estado.

Atualmente, há 20 municípios em situação de emergência, 35 cidades de alerta, 02 em atenção e 02 em normalidade.

Municípios em Normalidade – 02

Calha do Médio Amazonas: Presidente Figueiredo.

Calha do Madeira: Apuí.

Municípios em Atenção – 05

Calha do Purus: Lábrea, Canutama.

Calha do Negro: São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos.

Municípios em Alerta – 35

Calha do Baixo Solimões: Anamã, Anori, Caapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Codajás, Iranduba, Manacapuru.

Calha do Negro: Novo Airão.

Calha do Purus: Boca do Acre, Tapauá, Beruri.

Calha do Madeira: Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Nova Olinda do Norte, Borba.

Calha do Juruá: Guajará, Carauari, Juruá.

Calha do Médio Solimões: Alvarães, Fonte Boa, Japurá.

Calha do Baixo Amazonas: Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, Urucará, São Sebastião do Uatumã, Parintins.

Calha do Médio Amazonas: Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Silves, Itapiranga, Urucurituba, Autazes.

Municípios em Emergência – 20

Calha do Baixo Amazonas: Maués.

Calha do Alto Solimões: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Amaturá, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tonantins, Tabatinga.

Calha do Negro: Manaus.

Calha do Baixo Solimões: Manaquiri.

Calha do Juruá: Envira, Itamarati, Eirunepé, Ipixuna.

Calha do Médio Solimões: Tefé, Coari, Jutaí, Maraã, Uarini.

Calha do Purus: Pauini