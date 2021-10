Estão abertas as inscrições para curso sobre Marco Legal na Primeira Infância

Para aprovação, o rendimento mínimo é de 70% do total de pontos de cada módulo – comum e uma optativa. A certificação será emitida com uma carga-horária de 60h.

São 11 mil vagas voltadas ao fortalecimento da rede protetiva do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, incluindo conselheiros tutelares, profissionais da rede de serviços de assistência social, cultura, direitos humanos, educação, habitação, justiça, saúde e segurança pública e organizações da sociedade civil.

Manaus/AM - Pesquisadores e pesquisadoras, estudantes, profissionais de empresas privadas e pessoas voluntárias que desenvolvam algum trabalho vinculado ao Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescentes podem se inscrever, até o próximo dia 25, no curso “Marco Legal da Primeira Infância”, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para todo o país.

