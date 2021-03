Estados da Amazônia se reúnem com embaixada dos EUA para compra de vacinas

Manaus/AM- Foi realizada nesta sexta-feira (5), a 1ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral do 22º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, com a presença do embaixador dos Estados Unidos (EUA), Todd Chapman, onde foi tratado sobre sustentabilidade e compra de vacinas contra a Covid-19.

O encontro foi virtual e o governador Wilson Lima esteve presente junto com outros governadores, afim de estreitar relações. No dia 22 de abril haverá uma reunião com o presidente norte-americano, Joe Biden, e outros líderes mundiais.

Vacina

O governo do Amazonas e demais estados da Amazônia Legal ressaltaram o avanço da vacinação e assinalaram que não há como estabelecer um desenvolvimento sustentável sem a devida proteção às pessoas. Wilson Lima defendeu a possibilidade de compra de vacinas dos EUA pelo Consórcio de Governadores para reforçar o Programa Nacional de Imunização do Governo Federal.

“Hoje, proteção às pessoas se traduz em vacinas e combate à pandemia. Essa é nossa urgência agora, então aqui eu reforço o apelo feito pelo Mauro Mendes (MT). A fala anterior também do Gladson Cameli (AC) e do Helder Barbalho (PA) de que haja sensibilidade do governo americano. Queremos pedir a oportunidade de poder comprar vacinas para o nosso povo, isso hoje é prioridade, e falo isso porque o estado do Amazonas foi o primeiro a ser impactado pela pandemia, e aqui nós temos problemas históricos com a estrutura da saúde comprometida”, disse.

Parcerias

Wilson Lima destacou e agradeceu ao embaixador pelas parcerias com os Estados Unidos, que ocorrem não apenas por meio de agências americanas, mas também com organizações e iniciativa privada. Muitas dessas cooperações são parcerias para intercâmbios, projetos de pesquisa e colaboração educacionais, e ocorrem por meio da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Outras são voltadas para o desenvolvimento sustentável e envolvem, por exemplo, geração de emprego, garantia de renda, melhoria de infraestrutura e conservação do meio ambiente e sua biodiversidade. Uma dessas parcerias é de apoio à implementação do Fórum/Programa Território Médio Juruá. Nos últimos três anos, para a execução desse programa, foi arrecadado o valor de cerca de R$ 7.580.359,00 e foram contemplados 13 projetos que atenderam 50 comunidades com 600 famílias.

Há, ainda, o apoio no enfrentamento à pandemia, com a doação de Equipamentos de Proteção Individual e de equipamentos.