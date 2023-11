Estabelecimentos de sucatas são autuados em Manaus

Manaus/AM - Cinco estabelecimentos do ramo de sucatas, localizados nas zonas sul e centro-sul de Manaus, foram alvos da Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), nesta quinta-feira (16). Em todos os locais, foram encontradas irregularidades.

Um dos estabelecimentos fiscalizados, localizado na Avenida Lourenço da Silva Braga, no Centro, os fiscais do IPEM interditaram a balança, após terem constatado erro no leito de pesagem.

Em outros dois locais, sendo um na Rua Luiz Antony, também no Centro, e outro no Beco Maraã, na Praça 14 de Janeiro, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) aplicou multa e notificação, respectivamente, por estarem obstruindo o logradouro público.

Outro estabelecimento, localizado na Avenida Codajás, bairro Cachoeirinha, zona sul, foi notificado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) por não apresentar documentos exigidos pelo órgão.

Conforme o delegado Ivo Martins, as ações da CIF são necessárias para que os comerciantes se mantenham na atividade, mas trabalhando de maneira formal e regularizada.

“Hoje tivemos uma atuação bastante importante, onde pudemos identificar várias irregularidades administrativas, contudo inibitória, para que os devidos efeitos possam desincentivar as pessoas que atuam de forma irregular, e desta forma busquem a regularização”, afirmou o delegado.