Esposa de peixeiro que teve morte encomendada é presa em Manaus

De acordo com a titular, no decorrer das investigações que duraram cerca de sete dias, foi averiguado que Rosângela tinha conhecimento sobre o crime, que foi planejado pela filha dela, uma adolescente de 16 anos, e por Douglas, que mantinha um relacionamento com ela, o qual também executou o homicídio.

Conforme a delegada Marna de Miranda, Douglas Vargas, que seria genro de Rosangela, também foi preso no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul da cidade. Já Rosângela, que era companheira da vítima, que havia sido notificada a comparecer na Especializada nesta terça-feira, foi presa no momento em que se apresentou na delegacia.

Manaus/AM - Rosangela Silva Monteiro, 40, foi presa temporariamente na tarde desta terça-feira (2), suspeita de ter envolvimento na morte do próprio marido, o peixeiro Adinaldo Farias de Souza, que tinha 43 anos. O crime ocorreu no dia 22 de fevereiro deste ano, na Comunidade União da Vitória, bairro Tarumã, Zona Oeste da cidade

