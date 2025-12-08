Espetáculo “Um Sonho de Natal” será realizado nesta quarta-feira





Manaus/AM – A Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária (FMS), em parceria com a Nova Igreja Batista (NIB), informa a nova data para a realização do espetáculo natalino "Um Sonho de Natal".

O evento, que promete celebrar a magia da época, acontecerá nesta quarta-feira, dia 10 de dezembro, a partir das 19h, no anfiteatro do complexo turístico Ponta Negra.

O ponto alto da noite será o encerramento, marcado pela apresentação especial da Orquestra Passione, que subirá ao palco às 20h para tocar um repertório emocionante de músicas natalinas.

O Fundo Manaus Solidária agradece a compreensão do público pela alteração de data e convida toda a população a participar deste evento de Natal.