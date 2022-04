Espetáculo ‘A Princesa Cafuxa’ encerra o 2º festival de Circo do Amazonas

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, realiza o encerramento do 2° Festival de Circo do Amazonas, com o espetáculo “A Princesa Cafuxa”, da Companhia Cafuxa Oficial, às 19h, no Teatro Amazonas.

O Teatro Amazonas disponibilizou para o espetáculo de encerramento 648 lugares para o público, que terá entrada gratuita, por ordem de chegada, mediante apresentação de documento com foto e a carteira de vacina atualizada.

O espetáculo reúne números variados da arte circense, como palhaçaria, malabares, truques de mágica, entre outros. O evento tem classificação livre.

Os destaques, desta segunda edição, foram as apresentações em circos, escolas públicas, hospitais, instituições beneficentes, Teatro Amazonas, Largo de São Sebastião e comunidades ribeirinhas do interior do Amazonas. Centenas de crianças e famílias foram contagiadas por mais de 150 artistas que trouxeram a magia do circo.