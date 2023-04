Especialista de Manaus explica a causa e como prevenir a pedra no rim

“Do momento que você sentir a dor, é pronto socorro e SPA. Mas após encaminhado para o laboratório da nefrologia do Hospital Adriano Jorge, a gente consegue fazer o tratamento da terapia expulsiva, onde damos a medicação para ajudar a dilatar a ureter junto com medicações anti-inflamatórias. Caso o cálculo não saia, o ideal é o procedimento cirúrgico, onde o paciente passa a ser acompanhado pela urologia”, explicou Manoel.

Tratamento - O tratamento convencional do cálculo renal consiste na ingestão de analgésico e muito líquido. Mas, o tratamento pode não ser eficaz e demandar cirurgia. Existem outras alternativas, como a litotripsia extracorpórea, e a litotripsia percutânea que consiste em submeter o paciente a ondas de choque que quebram os cálculos dentro do rim, facilitando a sua eliminação pela urina.

O nefrologista Manoel Ribeiro, da FHAJ, ressalta que os rins têm como função equilibrar o volume de água no organismo e filtrar algumas das impurezas que circulam na corrente sanguínea, produzindo a urina, que fica armazenada na bexiga e é eliminada do corpo.

Manaus/AM - A má alimentação e a falta de água no corpo podem trazer sérias consequências para a saúde, como o cálculo renal, também chamado de pedra no rim. A Secretaria de Saúde do Amazonas (SES), por meio da Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), orienta como prevenir e tratar a doença.

