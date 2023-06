Espaços culturais de Manaus têm horários de funcionamento alterados nesta sexta; confira

Manaus/AM - Nesta sexta-feira (30), devido ao ponto facultativo decretado pelo Governo do Amazonas, devido a realização do 56º Festival Folclórico de Parintins, os espaços culturais administrados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa terão horários de funcionamento diferenciados. Confira.

Teatro Amazonas – A visitação na sexta-feira acontecerá das 9h às 17h, com entrada gratuita para amazonenses (mediante documento que comprove a naturalidade) e venda de ingressos para demais visitantes.

Ainda na sexta, às 20h, o tenor Miquéias William recebe convidados para o concerto com clássicos do canto lírico e com sucessos da música gospel brasileira. A entrada é gratuita.

Centros Culturais – Os centros culturais Palácio da Justiça (avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro) e Palácio Rio Negro (avenida Sete de Setembro, 1546, Centro) abrirão para visitação das 9h às 17h. Já os a Usina Chaminé e o Povos da Amazônia não abrirão para visitação.

Teatros – Os teatros Gebes Medeiros, Instalação e o Cineteatro Guarany estarão fechados durante o fim de semana.

Museus – O Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, s/nº, Centro) e o Museu do Seringal Vila Paraíso (Igarapé São João – Afluente do Tarumã Mirim) funcionarão das 9h até 13h. O Museu do Homem do Norte, situado no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, não abrirá.

Galerias – A Galeria do Largo, localizada no entorno do Largo de São Sebastião, funcionará das 15h às 20h. No entanto, a Casa das Artes estará fechada.

Bibliotecas – As bibliotecas não abrirão.