Escolas públicas do Amazonas podem passar a ter detectores de metais

O projeto ainda estabelece prazo de 180 dias para que as escolas sejam adaptadas para o cumprimento da lei, após sua aprovação. A proposta foi apresentada na Aleam no última dia 16.

Manaus/AM - As escolas da rede pública estadual do Amazonas podem passar a ser obrigadas a instalarem detectores de metais para coibir a entrada de armas de fogo e armas brancas. A ideia está em tramitação na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), por meio de Projeto de Lei de autoria do deputado Felipe Souza, líder do governo na Casa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.