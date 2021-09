Escola atingida pela cheia no Amazonas retoma aulas 100% presencial

Manaus/AM - Uma força-tarefa foi montada para recuperar a estrutura da Escola Estadual Coronel Fiuza, localizada no município do Careiro da Várzea, interior do Amazonas. A unidade de ensino foi atingida pela cheia do rio Solimões. O retorno das atividades 100% presenciais, nesta quarta-feira (08), marcou a entrega simbólica da unidade de ensino para a comunidade escolar.



A escola foi atingida pela cheia do rio Solimões entre os meses de janeiro e maio de 2021. Todos os anos a unidade de ensino enfrenta o fenômeno natural. Esse ano, dois fatores foram marcantes: a cheia do rio e a pandemia da Covid-19.



No município de Careiro da Várzea, das seis escolas, três chegaram a suspender as atividades por conta da enchente.



Busca Ativa - A professora Vacicleide dos Santos, que leciona na unidade escolar há 8 anos, fala sobre os procedimentos para conseguir reconduzir os alunos às salas de aulas.



"Tivemos uma das maiores enchentes em décadas e isso acabou por nos fazer perder a comunicação com os nossos estudantes. Logo, nós saímos de barco, de canoa, tudo com o intuito de trazer estes alunos de volta. A nossa logística é diferente, sofremos com a força da natureza e, agora, estamos nos reestruturando para dar as melhores condições aos estudantes", finalizou a professora.



Retorno 100% presencial - As escolas estaduais de 61 municípios do Amazonas retornaram às atividades 100% presenciais nesta quarta-feira (08/09). Com o retorno, as aulas nas 370 unidades do interior passam a ser de segunda a sexta-feira e os alunos deixarão de ser divididos em grupos A e B. Todas as séries e modalidades de ensino retornam à normalidade, com frequência nos cinco dias da semana.



Protocolos – Mesmo vacinados, trabalhadores da Educação e estudantes deverão continuar utilizando máscaras durante todo o período dentro das escolas.