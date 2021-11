Érico Desterro é eleito novo presidente do TCE no Amazonas; Yara Lins é vice

Manaus/AM - Foi realizada a eleição da presidência do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) para o Biênio 2022/2023 na manhã desta terça-feira (16), onde foram eleitos os conselheiros Érico Desterro e Yara Lins como presidente e vice-presidente, respectivamente, do órgão.

O conselheiro Érico foi eleito com seis votos, e a conselheira Yara com cinco votos. Ambos foram escolhidos pela maioria do colegiado.

A eleição foi comandada pelo atual presidente do TCE-AM, o conselheiro Mario Manoel Coelho de Mello.

Na mesma eleição foram eleitos como corregedor o conselheiro Ari Moutinho Júnior e como ouvidor o conselheiro Josué Cláudio. O atual presidente da casa, conselheiro Mario de Mello, por lei, assumirá a coordenação da Escola de Contas Públicas (ECP).