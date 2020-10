Equipe Setemp faz cadastramento e renovação da Carteira Nacional do Artesão

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), por meio do Departamento do Artesanato, realizou de 21 a 25 de setembro, cadastramento e renovação da Carteira Nacional do Artesão no interior do Amazonas.

A visita técnica ocorreu em dois municípios do estado: Tefé e Maraã - distantes 522 e 610 quilômetros de Manaus respectivamente. Na ocasião, receberam atendimento os profissionais da Casa do Artesão em Tefé e artesãos do Grupo Teçume D’Amazônia, da comunidade de São João do Ipecaçu, no município de Maraã.

Juntamente com a equipe do Artesanato, esteve reunida a coordenadora do grupo Teçume D' Amazônia, Maria Rosenize Assis Amaral, que mostrou o trabalho de 32 mulheres - de fibra -, como são conhecidas as artesãs da região.

Outros municípios do estado também estarão recebendo atendimento da equipe para a renovação e cadastramento da Carteira Nacional do Artesão até o final de dezembro.