Entrega do cartão Auxílio Estadual encerra nesta semana no Amazonas

Manaus/AM - Mais de 6,6 mil famílias beneficiadas na segunda chamada do Auxílio Estadual Permanente ainda não resgataram o cartão que garante o saque do benefício. O prazo para pegar os cartões vai até esta sexta-feira (6) em todo o estado.

Na capital, o benefício está sendo entregue no Centro Estadual de Convivência do Idoso, no bairro Aparecida, zona sul.

Em caso do contemplado não poder comparecer ao centro de convivência por motivos de saúde, algum familiar pode ir ao local e procurar um dos servidores que atuam na entrega dos cartões ou um assistente social.



“Você passa o endereço, o nome e o CPF que a gente faz essa entrega em domicílio, no caso de pessoas que não podem vir receber o cartão por conta de alguma comorbidade”, acrescenta a coordenadora do posto, Maylla Boreggio.