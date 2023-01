Entrega de documentos para CNH Social do Detran iniciam nesta segunda em Manaus

Manaus/AM - O Departamento de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) começou a receber a documentação das pessoas selecionadas no projeto ‘CNH Social’ e a vai até o dia 3 de março na sede do órgão na avenida Mário Ypiranga, Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul.

Para iniciar o processo de obtenção de CNH, os selecionados da sexta lista de chamamento, divulgada no dia 28 de dezembro de 2022, devem realizar o agendamento pelo site do detran.am.gov.br e comparecer ao órgão para a entrega dos documentos solicitados.



No interior do Amazonas, a entrega dos documentos deve ocorrer nos Postos de Atendimento Descentralizados (PAD) de cada município, até o dia 31 deste mês.



Projeto Social

O projeto CNH Social é destinado às pessoas de baixa renda, e tem como objetivo possibilitar o acesso gratuito aos serviços de habilitação de veículos automotores. Além disso, o acesso à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) possibilita a inclusão no mercado de trabalho.

Lembramos aos selecionados que os documentos necessários são: Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Comprovante de residência (estando dentro dos últimos três meses), título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral (obtido no site www.tre-am.jus.br).

Para as pessoas que realizaram a inscrição, e ainda não sabem se foram selecionados, basta acessar o site do Programa Detran Cidadão (www.detrancidadao.am.gov.br), verificar a lista disponível e agendar a entrega da documentação no site do órgão (www.detran.am.gov.br).