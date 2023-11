Entenda porque a 'mosca maldita' é uma das mais perigosas do mundo

Mas não há motivos para alarde, uma vez que medidas sanitárias estão sendo tomadas. Além disto, o Amazonas foi incluído no estado de emergência por registros de focos numa região próxima à fronteira com o Pará, além do alto fluxo de viajantes e produtos vindos de Roraima.

Manaus/AM - Conhecida como "Mosca Maldita", uma mosca fez o Ministério da Agricultura do Brasil declarar estado de emergência fitossanitária nos estados de Amapá, Amazonas, Pará e Roraima. Ela responde por mosca-da-carambola (Bactrocera carambolae) e é considerada umas das pragas de fruta mais perigosas do mundo.

