Entenda a demora para o resultado de eleições

Por volta das 20h35 deste domingo (15) - um horário em que, em situações normais, já teríamos os resultados para prefeitos e vereadores em todo o Brasil -, as votações continuam travadas.

Em comunicado marcado como importante, o Tribunal Superior Eleitoral informou que a lentidão no processo de soma dos votos é o que está causando o atraso na divulgação dos resultados da apuração.



Conforme a nota, o problema não interfere nos resultados das eleições, apenas na divulgação dos mesmos. Ainda segundo o TSE, técnicos estão trabalhando para resolver o problema.



O órgão afirma que não há nenhuma relação entre a instabilidade e o vazamento de dados pessoais de servidores e da tentativa de ataque hacker na manhã de hoje.

Apuração nas capitais

Em Manaus, as votações apareceram pela primeira vez no site do TSE às 18h40, com 60,99% das urnas apuradas. Desde então, até às 20h30, a apuração continuava a mesma.

Em São Paulo, a situação é ainda mais lenta. A capital, no mesmo horário (em Brasília, às 21h30), está com apenas 0,39% das urnas apuradas. Rio aparece com 30,11%.

A mais avançada foi Curitiba, no Paraná, que com 95% ds urnas apuradas, já tem prefeito eleito: Rafael Greca, do DEM, com 59,76% dos votos. Porto Alegre já definiu o seu segundo turno, com 99,34% das urnas apuradas, entre Edmilson Rodrigues e o Delegado Eguchi. Goiânia estava com 0$ das urnas apuradas até o fechamento desta matéria.