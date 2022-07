Enfermeiro suspeito de cobrar taxas no 28 de Agosto tem readmissão negada

Manaus/AM - O desembargador Abraham Peixoto Campos Filho negou a Alan de Oliveira, pedido para que voltasse aos quadros de serviços da Secretaria de Saúde do Estado. O servidor havia sido contratado para atender a necessidade emergencial do Quadro de Saúde- Trabalho Temporário- e foi demitido, após Sindicância Administrativa por suspeita de cobrar valores em dinheiro para que um paciente do hospital 28 de Agosto em Manaus, tivesse acesso ao SUS- Sistema Único de Saúde- com o fim de procedimentos daquela rede de atendimento público. Leia mais em Amazonas Direito.

