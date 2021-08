Enfermeiro que viralizou ao abraçar paciente com Down é indicado a prêmio

Manaus/AM - A 23° edição do CBCENF (Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem) está se aproximando e com ele a entrega do prêmio Anna Nery que é uma honraria concedida pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) a profissionais de enfermagem que tenham se destacado pelo exercício exemplar da profissão. Cada Conselho indica um profissional do seu estado, e neste ano, o Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM) indicou o Enfermeiro Raimundo Matos, que atua no município de Caapiranga, e ganhou destaque após uma foto na qual aparece abraçado a um paciente com síndrome de down que estava com covid-19 e precisava se acalmar para receber oxigênio circular nas redes sociais.

O enfermeiro que já atua há 19 anos na enfermagem, esteve na linha de frente durante o pico da pandemia e se deparou com esse paciente que precisava de um cuidado a mais e era necessário estabelecer um vínculo de confiança, foi quando o enfermeiro quebrou os protocolos e se aproximou para prestar a assistência de forma humanizada. A foto ganhou muita repercussão e mostrou que a enfermagem vai muito além dos cuidados técnicos prestados pelo profissional.

“No dia que eu soube que fui indicado pelo Coren-AM para receber a premiação confesso que fiquei um pouco nervoso, só sinto gratidão e agradeço a Deus, eu ficava imaginando se um dia seria reconhecido pelo meu trabalho mas não esperava que isso viria da forma como veio, para mim essa premiação é um grande reconhecimento quase como um ‘Óscar’ da enfermagem, para a profissão que eu exerço atualmente que é a enfermagem, a arte de cuidar, é o cuidado com a vida e toda a doação para promovermos um atendimento de qualidade, eu sinto orgulho de poder representar o Amazonas nesse evento, estou muito feliz e honrado por estar vivendo tudo isso e agradeço ao Conselho pela confiança”, declarou Raimundo Matos sobre a indicação.

O presidente do Coren-AM, Enfermeiro Sandro André elogiou o trabalho realizado pelo enfermeiro Raimundo Matos e destacou os motivos que levaram o conselho a indicá-lo “É muito gratificante ver a dedicação e o empenho que o enfermeiro Raimundo tem no exercício da profissão, além da realização de projetos para um atendimento mais amplo e humanizado, levando assistência aos moradores do município em que atua, o acolhimento e o cuidado são primordiais para promover um atendimento de qualidade à população, a enfermagem está diretamente ligada a isso e foi um dos motivos que nos levou a indicá-lo, não temos dúvidas de que o nosso estado está sendo bem representado”, ressaltou o presidente do Conselho.



Sobre o Enfermeiro

Natural de Manacapuru, o enfermeiro Raimundo Nogueira de Matos atua há 19 anos na área, tem um currículo extenso que inclui experiência de 11 anos na área de saúde: Urgência/Emergência, Centro Cirúrgico, Pediatria e Clínica Médica. Programa Saúde da Família; 08 anos como Técnico de Enfermagem do Trabalho, atuando em contratadas (Obras Petrobrás) e 04 anos como Enfermeiro do Trabalho.

Já atuou na Bahia, Espírito Santo, Recife, Rio de Janeiro e retornou ao Amazonas há mais de um ano para auxiliar as instituições de saúde na linha de frente no combate à Covid-19. Atualmente exercendo também a função de gestor de uma unidade de saúde do Município de Caapiranga.