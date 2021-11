Enem 2021: Prova no Amazonas registra tranquilidade no 2º dia de exame

Manaus/AM - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) registrou tranquilidade durante as primeiras horas do segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio no Amazonas (Enem), realizado neste domingo (28). A operação conta com 200 policiais em Manaus e em cidades do interior do estado.

A ação policial foi montada para proporcionar segurança aos residentes e candidatos, além de realizar escoltas em locais de provas, em apoio ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). Os portões foram abertos às 11h e fechados exatamente ao meio-dia, como previsto.

Desde as 6h, policiais e agentes de trânsito estavam nas ruas, fazendo a escolta dos malotes das provas aos locais de realização do exame e o controle no trânsito, tanto para os candidatos quanto para os condutores que passaram próximos às unidades escolares.

A operação contou com apoio de outros servidores, atuando de forma integrada com as equipes policiais. Segundo dados do Inep, o Amazonas tem mais de 140 locais de provas.

Controle de trânsito – Com o objetivo de realizar o controle de trânsito e proporcionar segurança tanto aos candidatos quanto aos condutores que transitam nesses trechos das vias, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) também montou um efetivo para atuar na Operação Enem 2021 em Manaus, segundo informa o agente Ricardo Leão.

“O nosso serviço é o controle de trânsito em escolas onde há uma demanda maior de candidatos que irão fazer a prova do Enem. Por exemplo, na avenida Constantino Nery, a quantidade de candidatos em uma faculdade é bastante grande, e nosso trabalho é auxiliar, principalmente na travessia dos estudantes e na fluidez do trânsito”, explicou.

Para este segundo dia de prova do Enem em Manaus, o IMMU montou um efetivo com 30 agentes de trânsito, divididos em zonas da capital, em postos fixos, motocicletas e em viaturas com monitoramento em todos os locais de provas.