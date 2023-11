Enem: 1º dia de provas no Amazonas tem 44% de abstenção e eliminados por colas

Manaus/AM - O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, realizado neste domingo (5), não registrou qualquer ocorrência que prejudicasse o andamento do certame no Amazonas. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), o certame foi monitorado em tempo real, após a ativação do Sistema Integrado de Coordenação, Comunicação, Comando e Controle (SIC4), às 8h. O monitoramento contou com a participação de órgãos federais, estaduais e municipais. Não houve registro de prisões.

Ocorrências

O primeiro dia da Operação Enem 2023 registrou a falta de energia elétrica em pelo menos sete locais de aplicação das provas. Com a queda de energia, o fornecimento de água também afetou uma das escolas.

“A maior ocorrência foi a falta de energia, por conta de um grande temporal nas cidades, principalmente Manaus, Manacapuru e Iranduba. Em Manaus, a maioria dos locais foi restabelecida ainda dentro do período de aplicação. Em Iranduba e Manacapuru persistiu a falta de energia, mas mesmo assim os inscritos preferiram continuar a prova com a luz natural”, explicou a coordenadora estadual do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), Jane Bete Martins Nunes da Silva.

Ainda segundo a coordenadora, quem se sentir prejudicado com o problema da falta de energia poderá recorrer. “Há recurso para aqueles que se sentirem prejudicados, para que seja feita uma reaplicação para eles”, informou.

Uso de boné, toque de celular e anotações (colas) também estão entre as ocorrências registradas. Nestes casos, os candidatos foram eliminados do Enem 2023. De acordo com o Ministério da Educação, o índice de abstenção no Amazonas, neste domingo (5), foi de 44%.

De acordo com o major William Gomes, que integra a Seagi (Secretaria Executiva Adjunta de Gestão e Planejamento Integrado), com o êxito da Operação Enem 2023, neste domingo, o modelo deve ser continuado no segundo dia de provas, marcado para 12 de novembro.

“A Secretaria de Segurança Pública, por meio da Seagi, aqui do CICC, já tem consolidado um modelo de atuação integrada envolvendo diversos órgãos das esferas federal, estadual e municipal. E para a semana que vem, a expectativa que temos é de estarmos reunidos novamente para fazer esse acompanhamento durante todo o dia, e havendo qualquer necessidade darmos uma pronta resposta, de modo que possa ser garantido a todos um excelente exame, com mais segurança para toda a população do nosso estado”, disse.

Enem 2023

No Amazonas, o Enem 2023 iniciou às 12h30 e terminou às 18h. Realizado em 57 municípios do Estado (incluindo a capital Manaus), o certame, neste ano, recebeu 93.692 inscrições e foi aplicado em 200 locais.