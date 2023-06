Encerra hoje prazo para matriculas para Vestibular e SIS da UEA

Manaus/AM - Candidatos aprovados no Vestibular e no Sistema de Ingresso Seriado (SIS) tem até, esta quarta-feira (28), para fazer a matrícula na Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

É necessário apresentar o formulário "Ficha de Identificação do Candidato", que está no Portal da UEA, e apresentá-lo junto com a documentação citada no edital de matrícula.

Para os cursos de Enfermagem, Medicina e Odontologia, pertencentes ao grupo 4 do edital, e grupo C deverão firmar Termo de Compromisso referente ao § 5º, do art. 2º, da Lei 3972/2013, de 23/12/2013.

O Termo de Compromisso deverá ser apresentado com reconhecimento de firma em Cartório.

As aulas iniciam no segundo semestre letivo deste ano.