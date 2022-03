Empresário é preso com 100 Kg de drogas escondidas em rio no Amazonas

Manaus/AM -Um empresário de 40 anos foi preso na madrugada do último sábado (26) com 100 Kg de drogas escondidas dentro do rio em Itamarati, no Amazonas.

De acordo com informações da polícia, denúncias de que o homem comercializava drogas na região foram realizadas durante o final de semana. Por meio das informações, o homem foi localizado e confessou que teria escondido os tabletes de entorpecentes dentro do rio.

O empresário foi encaminhado juntamente com as drogas do tipo Oxi para a 7ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP). Segundo a polícia, o homem vai responder na justiça pelo crime de tráfico de drogas.