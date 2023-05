Emprego: Sine abre semana com oferta de 100 vagas no Amazonas

Manaus/AM - O Sine Amazonas vai ofertar no início desta semana, nesta segunda-feira (15), 100 vagas de emprego, com oportunidades na capital e no interior.

Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site (http://empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Portal do Trabalhador

O candidato também poderá concorrer às vagas acessando o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), no qual irá anexar o currículo na vaga pretendida. Caso esteja dentro do perfil, a equipe de captação entrará em contato.

01 VAGA: ATENDENTE DE LANCHONETE

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em vendas e uso de máquinas de cartão, ter curso de Informática Básica atualizado, ter curso de segurança alimentar será um diferencial, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: ATENDENTE DE FAST-FOOD

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área ou primeiro emprego.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COORDENADOR DE SERVIÇOS DIGITAIS

Escolaridade: Ensino Superior completo em T.I, Engenharia de Software ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em atividades de tecnologia da informação, é desejável ter experiência na área pública e visão social crítica, bons conhecimentos práticos/teóricos de legislações em gestão de contratos de prestação de serviços/terceirização, gestão de pessoal, atendimento e gestão da qualidade, bons conhecimentos de sistemas de computação, experiência profissional em cargos de liderança, preferencialmente em empresas de prestação de serviços, habilidades pessoais em liderança, negociação, análise de dados, tomada de decisão, administração de conflitos, agilidade nas tratativas e atendimento ao público, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência geral em vendas e prospecção de clientes, ter curso de Informática Intermediária, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: SOLDADOR MIG MAG

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência e cursos de Solda MIG/MAG, Leitura e Interpretação de Desenho, Treinamento Operacional, Programa 5S, básico em SQG – NBR ISSO 9001:2005, NR-12 atualizado, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO I

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Primeiro Emprego.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Técnico completo em Manutenções em geral;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em Pacote Office, conhecimento em rotinas de manutenção (preventiva, preditiva e corretiva), ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CHEFE DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Superior completo em Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção ou Engenharia Elétrica;

Com experiência na área.

OBS: Ter domínio em planejamento de atividades setoriais, possuir CNH categoria “B”, domínio em Pacote Office, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para serviço braçal pesado, possuir experiência em linha de produção de camas, colchões e estofados, residir nos bairros da zona norte, ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Residir nos bairros da zona norte, ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter experiência em vendas de produtos de higiene e limpeza, descartáveis, materiais de expediente e papelaria, ter habilidades de vendas em telemarketing, conhecimento em pacote Office em nível intermediário, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter experiência em vendas de produtos de higiene e limpeza, descartáveis, materiais de expediente e papelaria, ter habilidades de vendas em telemarketing, conhecimento em pacote Office em nível intermediário, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO I

Escolaridade: Ensino Técnico completo em Refrigeração;

Com experiência na função.

OBS: Ter cursos de: Eletricidade Básica, NR – 10, NR – 12, NR – 35 e Informática Básica atualizados, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: JARDINEIRO PAISAGISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: TÉCNICO EM T.I

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Tecnologia da Informação;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO II

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: COSTUREIRO (A)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

OBS: Com experiência em máquinas de costura industrial, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

VAGAS DESTINADAS PARA O INTERIOR

14 VAGAS: ATENDENTE DE MULTITAREFAS (MAUÉS)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência profissional em atividades de atendimento ao público, ter bons conhecimentos em informática, residir em Maués, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE ATENDIMENTO (MAUÉS)

Escolaridade: Ensino Superior completo ou cursando Administração, Psicologia ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência profissional em atividades de liderança de equipes, experiência na área administrativa ou atendimento ao público, ter bons conhecimentos em informática, residir em Maués, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: LÍDER DE LOJA (AUTAZES)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Residir no município de Autazes – AM ou ter disponibilidade para residir, ter experiência comprovada em compras no setor supermercadista, conhecimento em abertura e fechamento de loja, conhecimento no Pacote Office, possuir CNH será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

01 VAGA: ASSISTENTE DE FATURAMENTO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em faturamento e administração em geral, ter documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em Pacote Office, ter documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Técnico completo em Manutenções em geral;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em Pacote Office, conhecimento em rotinas de manutenção (preventiva, preditiva e corretiva), ter documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com ou sem experiência na função.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA (PCD)

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para trabalho braçal, residir nos bairros da zona norte, documentação completa, currículo atualizado e laudo médico atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE RH (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Recursos Humanos, Psicologia ou área afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em atividades relacionadas ao RH, possuir experiência em Excel intermediário, residir nos bairros da zona norte, ter documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGAS: COSTUREIRO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na função.

OBS: Com experiência em máquinas de costura industrial, morar nos bairros da zona norte, disponibilidade de horário, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.