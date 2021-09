Emenda do senador Omar Aziz vai permitir a reforma e duplicação da AM-010

O estado do Amazonas começou neste fim de semana, mais uma etapa da reforma e modernização da rodovia AM-010, que liga a capital Manaus ao município de Itacoatiara. O investimento total é de R$ 366.051milhões, dos quais, quase R$ 220 milhões, são de uma emenda do senador Omar Aziz (PSD). A previsão para a entrega da obra de todos os 260 quilômetros da rodovia é até o fim de 2022.

A obra que iniciou neste fim de semana e vai até o ano que vem vai ser divida por trechos. O primeiro, que deve ser entregue ainda este ano, vai até o quilometro 100 da rodovia, no valor de 219,465 milhões da emenda parlamentar do senador Omar, e contrapartida de R$ 4,5 milhões do governo estadual. Os recursos federais foram liberados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDic). A Obra inclui a construção de um pavimento novo, implantação de acostamentos e novas sinalizações horizontal e vertical

A emenda do senador Omar Aziz para duplicação dos 260 quilômetros da rodovia AM-10, é a maior do país liberada pelo governo federal e representa mais que o dobro da segunda maior emenda parlamentar autorizada pelo governo de Jair Bolsonaro (sem partido), que não chega a R$ 100 milhões. AM-010 vão fortalecer o desenvolvimento econômico dos oito municípios do entorno da rodovia: Itacoatiara, Itapiranga, Manaus, Rio Preto da Eva, Urucará, Urucurituba, São Sebastião do Uatumã e Silves.