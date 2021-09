Embrapa realiza 1º curso on-line sobre cultivo do açaí em terra firme

Manaus/AM - A partir desta quarta-feira (29), começa o primeiro curso sobre o cultivo do açaizeiro em terra firme, oferecido pela Embrapa Amazônia Ocidental.

O curso é gratuito, tem 32 horas de conteúdo e tem como público-alvo produtores, agentes da assistência e extensão rural e técnicos agrícolas de todo o Brasil interessados no manejo dessa cultura que está cada vez mais popular no país e no mundo.

Denominado de “Manejo da cultura do açaí em terra firme: da semente à pós-colheita e processamento”, o curso é dividido em cinco módulos, que ficam disponíveis de forma permanente na plataforma.

Com oferta contínua, as inscrições estão abertas e os interessados podem iniciar em qualquer tempo. O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da plataforma Moodle é o local onde o participante terá acesso aos conteúdos e às atividades interativas e avaliativas do curso.

O chefe-geral da Embrapa Amazônia Oriental, Walkymário Lemos, destaca o fato de o órgão ter a oportunidade de compartilhar informações técnicas confiáveis com produtores, empresários, tomadores de decisão e outros interessados no cultivo do açaí, assim como a possibilidade de contribuir com a ampliação dessa cultura no país.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informam que o Brasil produziu 1 milhão e 700 mil toneladas de frutos de açaí em 2020, oriundos tanto do plantio quando do manejo de áreas nativas.

Há uma área plantada desse fruto no país de cerca de 220 mil hectares, sendo 96% desse total no estado do Pará, que é o maior produtor nacional com pouco mais de 1 milhão e 500 mil toneladas em 2020.

O conteúdo envolve aulas gravadas, materiais complementares em vídeo, cartilhas e apostilas. E um canal específico para orientação e esclarecimentos de dúvidas pelos especialistas da Embrapa Amazônia Oriental.

O certificado será concedido ao participante que concluir a avaliação dos cinco módulos com nota média de 70 pontos e preencher a avaliação final de satisfação.