Embarcação naufraga no interior do Amazonas; cozinheira está desaparecida pic.twitter.com/oaGlJ7JGYK — Babilônia (@babiloniaam) November 16, 2023

Manaus/AM - Uma embarcação do tipo empurrador naufragou nesta quarta-feira (15) no Rio Solimões, no interior do Amazonas. Uma cozinheira está desaparecida.

Os sobreviventes relataram que o empurrador bateu contra um tronco de árvore e a parte que une a embarcação com as balsas quebrou. No impacto, o rebocador virou, lançando os tripulantes no rio.

Uma parte da cozinha do rebocador afundou e uma mulher que trabalhava como cozinheira do local desapareceu. Uma lancha que passava no local salvou os tripulantes que estavam no rio.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi acionado para a ocorrência. Equipes de busca procuram pela mulher desaparecida.