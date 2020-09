Em vídeo, populares tentam socorrer homem após acidente grave em Manaus

Manaus/AM - Um acidente grave ocorrido por volta das 21h dessa quarta-feira (23), na avenida Cosme Ferreira, deixou um homem de 37 anos, identificado como Protácio da Silva Júnior, ferido no bairro São José, na Zona Leste.

A vítima perdeu o controle do carro ao ser supostamente fechado por outro veículo e acabou colidindo com uma árvore no canteiro central da via.

Carro colide com árvore em acidente grave em Manaus; veja pic.twitter.com/xb9m0YKCUh — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) September 24, 2020

Um vídeo mostrou o estado em que ficou o veículo e a mobilização de populares para tentar ajudar o motorista que não conseguia sair do carro.

O Samu foi acionado e em instantes chegou e encaminhou a vítima para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. O veículo permaneceu na pista por alguns minutos até ser removido por um guincho particular.