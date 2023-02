Em vídeo, médicas zombam de dor de crianças atingidas por raio no Amazonas: 'exorcizadas'

As médicas excluíram as redes sociais após o vídeo viralizar e causar revolta na população.

O caso aconteceu no Hospital Raimunda Francisca Dinelli. No vídeo, as médicas aparecem zombando das crianças, que gritavam de dor. Uma delas, que estava gravando o vídeo, diz para a colega: “e aí, tu que vai suturar essas crianças gritando?”. A outra responde: “isso mesmo, parece que estão sendo exorcizadas”. Em seguida, as duas riem.

Manaus/AM - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra duas médicas zombando de crianças que foram atingidas por um raio durante uma forte chuva que atingiu o município de Maués, no interior do Amazonas.

