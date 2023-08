Em um ano e meio, 141 pessoas morreram em acidentes de trânsito em Manaus

Your browser does not support the video tag.

Por Ana Celia Ossame - Especial para Portal do Holanda

O aumento do número de mortes por atropelamento em Manaus já deixa os órgãos responsáveis pela área em alerta. Entre o ano de 2022 e os sete primeiros meses deste ano deste 2023, Manaus registrou 141 vítimas fatais em acidentes de trânsito. Desse total, 46 atropelamentos ocorreram ano passado foram e até os primeiros dias de agosto deste ano, 40 pessoas já foram mortas no trânsito da cidade.

Há também um amento do número de motociclistas que vieram a óbito. Enquanto em todo o ano passado foram 51 vítimas fatais, neste ano, até o final de julho, já foram registradas 64 vítimas.

O diretor de operações de trânsito do IMMU, Stanley Ventilari, afirma que o órgão tem dado atenção especial a esses números de acidentes, intensificando a fiscalização com foco nos motociclistas e pedestres e também com ações de educação para o trânsito.

As avenidas de Manaus onde ocorrem o maior número de acidentes foram a Governador José Lindoso, mais conhecida como Avenida das Torres, a Cosme Ferreira, Torquato Tapajós, Margarida e Rodrigo Otávio.

Ventilari destaca que, a partir de 29 de junho deste ano, entrou em vigor a Lei 14.599 que dá aos órgãos municipais de trânsito a competência privativa de fiscalização e de aplicação de multas nas principais infrações, como aquelas envolvendo estacionamento ou parada irregulares, excesso de velocidade, veículo com excesso de peso ou acima da capacidade de tração e recolhimento de veículo acidentado ou abandonado.

“Isso permite que agentes de transito tenham poder maior de fiscalização em relação ao que era feito antes, o que vai contribuir para reduzir esse número de acidentes”, observa o diretor.

Paralelo a essas operações, ações de educação de trânsito também estão sendo empreendidas visando atingir tanto a população, com informações sobre a segurança viária.

Ele, no entanto, afirma a importância de cada parte fazer o seu papel no cumprimento da legislação, seja o condutor do veículo ou o pedestre, porque cada um tem sua responsabilidade em relação à segurança viária.

Um levantamento inédito da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego aponta que a imprudência, a desatenção e a imperícia dos motoristas, são os fatores que levam mais riscos para estradas. Pesquisas mostram que a desatenção e a imprudência dos motoristas aumentam os riscos no trânsito.

Entre as ações do IMMU para melhorar o sistema viário estão a aplicação de multas.

Em 2022, foram aplicadas 631 multas por estacionamento em faixa de pedestres e neste ano, até os primeiros dias de agosto, já foram aplicados 433 autos de infrações contra esse tipo.

Já sobre as paradas de veículos sobre a faixa de pedestres, em 2022 foram registradas 224

infrações até a primeira semana de agosto deste ano já são 263.

Outra infração que tem números altos é deixar de dar preferência a veículos como motos e pedestres e a veículos não motorizados, que foram 4.965 em 2022 e já 5.844 em 2023.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), deixar de dar preferência de passagem a pedestre que se encontre na faixa a ele destinada é infração gravíssima, com penalidade de multa no valor de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).