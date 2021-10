Em Parintins, unidade do Idam é instalada para atender produtores rurais

Amazonas - Mais de 3 mil famílias que trabalham com atividades produtivas serão beneficiadas através da unidade do IDAM (Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado) que foi inaugurado na terça-feira (12), uma unidade de atendimento ao produtor rural na Agrovila de Caburi, zona rural de Parintins, interior do Amazonas. Com mais essa estrutura, o Idam agora dispõe de 68 unidades locais distribuídas nos 62 municípios do estado.

A região do Caburi envolve 10 comunidades rurais, sendo São Francisco do Palhau, São Tomé/Vila Nogueira, Santa Terezinha, São Sebastião, Divino Espírito Santo, Nossa Senhora das Graças, Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida, Sagrado Coração de Jesus e Lago da Esperança.

A nova unidade também irá apoiar produtores de localidades próximas, como Monte Sinai e Mocambo.