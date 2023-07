Em novo livro, jornalista traz fatos extraordinários sobre a vida de Jesus

Com a proposta de trazer novas facetas do Evangelho de Jesus, com relatos não trazidos pela Bíblia de fatos extraordinários da vida terrena do Cristo e seu ministério terreno, o romance épico “O Livro de Marcos” é o mais novo lançamento do jornalista Gabriel Andrade, ocorrido na manhã deste sábado (29), na Livraria Nacional.

Usando como fonte de pesquisas os evangelhos apócrifos, os livros do Mar Morto e outros documentos contemporâneos do tempo de Jesus, Gabriel apresenta o Evangelho de Marcos de uma forma diferente do que é contado na Bíblia, mas com o mesmo conteúdo moral.

“O livro tem como pano de fundo a última guerra romano judaica, que durou mais de 10 anos e teve como resultado a destruição de Jerusalém” explica Gabriel.

O livro tem personagens de livre criação do autor, com angústias e experiências contadas a partir de informações da igreja primitiva, de como os apóstolos de Jesus desenvolveram o trabalho de contar as boas novas.

O jornalista destaca que Marcos foi o primeiro biógrafo de Jesus, teve grandes dificuldades para reunir informações contidas no livro escrito 40 anos depois da crucificação.

Ao convidar o leitor a fazer o mergulho na obra, escrita com cuidadosa pesquisa, Gabriel promete uma leitura rica em informações, detalhes e contextos e relatos que vão prender a atenção e causar emoção.

Como jornalista, Gabriel atuou em vários jornais impressos, foi ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Amazonas(SJP/AM) por duas vezes e atuou como assessor de vários órgãos públicos do Estado e município.

Após aderir à doutrina do espiritismo, entrou na literatura em 2017, com a publicação do livro “As doze mulheres de Jesus”, no qual aborda aspectos das vidas dramáticas das primeiras seguidoras de Cristo.

Em seguida, novas obras literárias do autor continuam com a inspiração do Evangelho de Jesus e nas obras de Allan Kardec e Chico Xavier.

Outra obra que segue pela trilha religiosa é a “Colônia das Águas”, na qual Gabriel apresenta a crença no mundo espiritual criado por Deus, tratando do fato histórico do naufrágio ocorrido no Rio Amazonas e a vida após a morte do corpo.

“O Livro de Marcos”, que é uma produção independente do autor, estará disponível aos leitores na Livraria Nacional, na rua 24 de Maio, 415, Centro.