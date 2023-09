Em nove meses, Inpe detecta mais de 5,2 mil focos de queimadas no Amazonas

Por Ana Celia Ossame, especial para Portal do Holanda

Com 5.224 focos de queimadas registrados até ontem (20) pelo site Terra Brasilis, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) neste ano de 2023, o Amazonas é o terceiro estado do país em queimadas. Ontem haviam 212 focos de incêndio ativos no estado, informou o site.

Além dos municípios do Sul do Amazonas, que lideram os índices de queimadas, como Lábrea, Humaitá, Novo Aripuanã, Apuí, Boca do Acre e Manicoré, focos de incêndios nos municípios da região metropolitana estão entre as causas da fumaça que invadiu Manaus na manhã desta quarta-feira (20).

Há queimadas em Autazes, Rio Preto da Eva, Caapiranga, Borba, Nova Olinda do Norte, Itacoatiara, Manacapuru e outris.

O secretário municipal do Meio Ambiente, Alfredo Stroski, informou que a fumaça espalhada em Manaus ontem, quarta-feira, visível principalmente nas zonas Oeste, Centro-Oeste e Norte, eram resultado das queimadas da zona Sul do Estado, que continuam intensas.

Nessa região do estado, os municípios com maiores focos de queimadas são Apuí, que de acordo com o site do Inpe tem 1.815 focos, Lábrea, com 1.469 focos, Novo Aripuanã, com 1.321, Manicoré e com 1.004.