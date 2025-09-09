   Compartilhe este texto

Em Manaus, Lula diz que Bolsonaro sabe que fez “burrice”

Por Portal Do Holanda

09/09/2025 22h26 — em
Amazonas


Foto: Reprodução

Manaus/AM - Durante visita em Manaus, Luiz Inácio Lula da Silva comentou, nesta terça-feira (9), sobre Jair Bolsonaro, que pode ser condenado por tentativa de golpe de Estado. Lula disse que o ex-presidente sabe que fez “burrice”, e criticou o deputado Eduardo Bolsonaro por articular com o governo Trump para ações contra o Brasil. 

"Nós estamos vivendo um momento delicado no Brasil. Você está vendo brasileiro, que foi candidato eleito pelo povo brasileiro, que cometeu as burrices que cometeu, que sabe que cometeu, que está sendo julgado e que mandou o filho para os Estados Unidos pedir para o governo Trump taxar o Brasil", disse Lula em Manaus durante lançamento do Programa União com Municípios pela redução do desmatamento e incêndios florestais. 

Lula afirmou que o processo que envolve Bolsonaro não dá sentido a um pedido de anistia. "Essa gente está sendo julgada pelos desmazelos que fez. Não adianta ficar pedindo anistia, ele nem foi condenado ainda. Em vez de ficar se defendendo, já tá pedindo anistia. Quando me prenderam, eu poderia ter saído do Brasil. Eu preferi ir pra PF", declarou.

