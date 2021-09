Em Manaus, Doria se reúne com Carlos Almeida e recusa encontro com governador do Amazonas

Manaus/AM - O governador do estado de São Paulo, João Doria, esteve em Manaus neste sábado (11), onde esteve em reunião com o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho e também com o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, teria tentado contato, mas teve retorno negativo de Doria, que recusou o encontro.

Grande Mérito

Carlos Almeida Filho receberá nesta semana no Tribunal de Justiça do Amazonas, uma homenagem de grande mérito. O Vice-Governador dividirá palco com autoridades conhecidas do Estado, como a Procuradora-Geral de Justiça Leda Mara Albuquerque e o Reitor da UFAM, Cleinaldo Costa.