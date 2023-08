Em evento da ONU, governador do Amazonas pede atenção à população amazônida

Manaus/AM - O governador do Amazonas, Wilson Lima, destacou que as populações da Amazônia precisam de mais oportunidades e acesso a itens básicos, ressaltando que sustentabilidade não combina com pobreza. A declaração foi feita durante o evento “ONU e Amazônia: parceria para o desenvolvimento sustentável”, organizado pelo Sistema das Nações Unidades no Brasil, em parceria com o Governo do Pará.



No encontro, no fim da tarde desta quarta-feira (02), foi feito o lançamento nacional do Fundo Brasil-ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, uma parceria entre ONU, Governo Federal e Governos estaduais que integram o Consórcio Interestadual para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal Brasileira.



Em discurso aos presentes, Wilson Lima voltou a defender um olhar diferenciado do Brasil e do mundo para “além da copa das árvores da Amazônia”, referindo-se à urgente necessidade de políticas públicas específicas e que contemplem os povos que mantém a floresta em pé, ressaltando que só o estado Amazonas, por exemplo, mantém 97% de sua cobertura natural preservada.



“Fico muito feliz com o anúncio do Fundo ONU-Brasil, parceria importante para que a gente avance na questão do desenvolvimento sustentável. E não tem como ser sustentável com pobreza, não tem como preservar com pobreza. A gente precisa explorar de forma consciente, de forma responsável, respeitando naturalmente as questões ambientais, o que a gente tem de ativo. E nós temos como fazer isso. Agora, quem mora na Amazônia não pode continuar sendo o vilão, por exemplo, das mudanças climáticas”, destacou Wilson Lima.



Fundo para a Amazônia

A ONU e o Consórcio de Governadores lançaram em novembro de 2022, na COP27, no Egito, um mecanismo programático-financeiro para a promoção do desenvolvimento sustentável da Amazônia brasileira, que prevê a mobilização de recursos por meio da criação do chamado Fundo Multi-doadores das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Legal (MPTF da Amazônia).



A ação vai beneficiar populações mais vulneráveis da região com ações de geração de alternativas econômicas sustentáveis, de proteção de meios e modos de vida e de garantia de segurança física, sanitária, energética, climática e alimentar. Isso será feito por meio de financiamento de propostas que priorizem a melhoria da governança ambiental e redução de atividades ilegais.