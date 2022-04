Em encontro, mulheres indígenas apresentam a pauta de lutas no Amazonas

Manaus/AM - Um encontro que inaugura, em Manaus, uma série de atividades organizadas pelo Comitê Amazonas do 10º Fórum Social Pan-Amazônico (Fospa-2022), mulheres representantes dos povos Tucano, Arapaso, Saterê-Mawê, Desano, Ticuna e Kulina participarão amanhã, quarta-feira (20) de uma roda de conversa “O Arco de Sonhos e as lutas das mulheres indígenas”.

O encontro será na sede do Serviço Amazônico de Ação, Reflexão e Educação Socioambiental (Sares), na avenida Leonardo Malcher, 339, Centro, será de 9h às 12h.

O 10º Fórum Social Pan-Amazônico (FOSPA-2022), a ser realizado de 28 a 31 de julho, em Belém (PA).

As palestrantes convidadas do comitê estadual do Pré-Fospa/AM são mulheres que acumulam anos de experiências de lutas dentro do movimento indígena e do movimento de mulheres indígenas do Brasil. São elas: Rosimere Maria Teles Vieira, arapaso, atuou na AMARN, a União de Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira (UMIAB), no Fórum de Educação Escolar Indígena (FOREAA-AM), no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) e atualmente responde pela coordenação da Rede de Mulheres Indígenas Makira-Êta.

Outras convidadas são Clarice Arbela, tucano, coordenadora-geral da AMARN, mestranda em História na Universidade Federal do Amazonas (UFAM); Maria Assunto Pedrosa Ferreira, tucana, ex-coordenadora da UMIAB, membro da Makira-Eta, bióloga e assessora de campo do Serviço e Cooperação com o povo Yanomami (Secoya); Djuena Tikuna, jornalista, cantora, ativista do movimento indígena e das culturas dos povos indígenas; Maria Sandiele Saterê – Yusuro Dihputiro, representante da juventude indígena; Marlene Kulina, professora e coordenadora da Articulação das Organizações dos Povos Indígenas do Juruá (OPIJU).

Da roda de conversa participarão ainda o grupo de mulheres cantoras do povo Warao; a Analista Social Mary Nelys, do SARES; Nildes Souza representante da Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB) na secretaria -executiva do FOSPA; e Socorro Papoula, do comitê internacional e estadual do fórum.

A roda de conversa no dia 20 marca também uma das ações do abril indígena e tem o apoio da Amarn, do Sares, da Frente Amazônica de Mobilização em Defesa dos Direitos Indígenas (Famddi), do grupo de pesquisa Mediação - Comunicação, Complexidade e Culturas/Linha 3 – Expressões Amazônicas, Imaginário e Comunicação (FIC-UFAM).