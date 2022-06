Em 5 meses, produção de motos em Manaus chega a quase 570 mil unidades

Manaus/AM - Nos cinco primeiros meses, foram fabricadas quase 570 mil unidades no Polo Industrial de Manaus (PIM), volume 22,9% maior que o registrado no mesmo período de 2021 (463.413 unidades), de acordo com levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

Foram produzidas 569.598 unidades no período, nesse é considerado também o melhor resultado em sete anos, pois em 2015 saíram 580.607 motocicletas das linhas de montagem do PIM.

O resultado também é positivo na comparação mensal: em maio, foram produzidas 129.781 motocicletas, alta de 15,2% na comparação com abril (112.678 unidades) e de 25% em relação ao mesmo mês do ano passado (103.792 unidades).

A frota nacional de motocicletas atual é de mais de 70 milhões de unidades.

Ao avaliar os resultados alcançados pela indústria de motocicletas, o presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, afirma que o ritmo atual de produção está dentro do planejado para atingir as 1,29 milhão de unidades em 2022.

“Estamos conseguindo atingir os patamares planejados de produção para alcançar nossa meta de crescer 7,9% neste ano em relação ao ano anterior”, comenta o executivo que acrescenta. “Apesar de registrarmos crescimento de quase 23% na comparação com janeiro a maio do ano passado, temos que lembrar que naquele período fomos fortemente os pela pandemia do coronavírus”, explica.

No acumulado do ano, as vendas no varejo totalizaram 515.724 unidades, alta de 25,6% em relação ao mesmo período de 2021 (410.474 motocicletas).

Em maio, os emplacamentos de motocicletas registraram o melhor resultado do ano. Foram licenciadas 133.344 unidades, volume 23,8% superior ao registrado em abril (107.707 motocicletas) e 20,8% maior na comparação com o mesmo mês do ano passado (110.376 unidades). Esse também foi o maior volume de licenciamentos registrados desde janeiro de 2014 (133.632 unidades) e o melhor desempenho para o mês desde 2012 (149.871 motocicletas).

O presidente da Abraciclo afirma que, em abril e maio, as fábricas tiveram produção plena, o que permitiu atender melhor à demanda por motocicletas. “Dessa forma, gradativamente estamos atendendo ao consumidor e reduzindo a fila de espera”, diz Fermanian.

A Street foi a categoria mais emplacada em maio, com 66.470 unidades e 49,8% de participação no mercado. Na sequência do ranking ficaram a Trail (25.019 motocicletas e 18,8% dos licenciamentos) e a Motoneta (20.433 unidades e 15,3%).