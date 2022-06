Em 4 meses, municípios do Amazonas registram queda de 15% no número de homicídios

Manaus/AM - Os municípios do interior do Amazonas registraram redução de 15% no número de crimes de homicídio nos quatro primeiros meses do ano, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). De janeiro a abril de 2021, foram registrados 131 homicídios nos municípios do interior do estado. Já no mesmo período deste ano, o sistema de segurança contabilizou 111 ocorrências desta natureza.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, as forças de segurança estão atuando diariamente com operações estratégicas para a redução desse tipo de crime.

“Estamos com uma força tarefa monitorando todos os dias esse índice. A inteligência da SSP e outros órgãos das forças de segurança têm contribuído na redução dos homicídios. Todas as ações integradas que a Segurança Pública vem coordenando fazem parte do programa Amazonas Mais Seguro, lançado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, em julho de 2021”, explicou.