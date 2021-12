Em 24h, Amazonas registra 67 novos casos de covid-19 e 2 mortes

Manaus/AM - Nas últimas 24h o Amazonas registrou 67 novos casos da covid-19 e duas mortes pela doença. Os dados são do Boletim Diário da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) desta sexta-feira (24). O total de casos no estado são de 433.208 desde o início da pandemia. Já o número de mortes é de 13.826. Em Manaus, há 51 pacientes internados com complicações pela doença, sendo 25 em leitos clínicos (1 na rede privada e 24 na rede pública), 24 em UTI (3 na rede privada e 21 na rede pública) e 2 em sala vermelha. Há ainda outros 9 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 9 estão em leitos clínicos na rede privada. Há outros 15 pacientes internados com Covid-19 no interior do estado, sendo que 1 está em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) e 14 em leitos clínicos. Medidas preventivas contra a Covid-19 O uso da máscara de proteção facial, manter a distância entre as pessoas, lavagens das mãos com água e sabão ou a utilização de álcool em gel e a adesão à imunização realizada na Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, são as recomendações consideradas fundamentais no controle da circulação do vírus SARS-CoV-2, que continua presente no Estado.

