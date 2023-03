Em 24 horas, Amazonas registra 89 novos casos e nenhum morte por Covid

Conforme os dados parciais do Programa Nacional de Imunização (PNI) 8.852.065 doses foram aplicadas em todo o estado até este sábado (18/03), sendo 3.390.782 de primeira dose, 2.868.318 de segunda dose, 76.268 com dose única, 1.748.472 de 1ª dose de reforço, 724.344 de 2ª dose de reforço, 15.119 de dose adicional para os imunossuprimidos e 28.762 doses de vacina bivalente.

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) divulgou, neste sábado (18), os boletins de Covid-19 no estado. Nas últimas 24h, 89 novos casos da doença foram registrados, totalizando 634.562, e não teve nenhum registro de morte, permanecendo com o total de 14.457 mortes pela doença.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.