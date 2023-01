Em 2022, 40 toneladas de alimentos impróprios para consumos foram aprendidos no Amazonas

Em 2020, foram apreendidos 21.041 quilos de produtos de origem animal impróprios para consumo, quase metade do que foi retido no ano passado.

Manaus/AM - No no ano de 2022, 40 toneladas de alimentos de origem animal impróprios para consumo foram aprendidas pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf). Os produtos retirados de circulação estavam em condições inadequadas de armazenamento, validade vencida e produção clandestina.

